Scatta il piano antirapine, forze dell’ordine collegate alle telecamere dei negozi  

«Il nostro obiettivo è dare maggiore sicurezza a commercianti e cittadini». Il prefetto Giuseppe Castaldo è chiaro nell’illustrare la finalità del protocollo d’intesa firmato ieri con i presidenti di Confcommercio Sud Sardegna, Alberto Bertolotti, e di Confesercenti Cagliari, Marco Medda, davanti ai responsabili delle forze dell’ordine: l’accordo, ribattezzato “video-allarme antirapina”, prevede un collegamento diretto delle telecamere di sicurezza – presenti nelle attività commerciali che aderiranno all’intesa – con le centrali operative di Carabinieri e Polizia. Una novità che permetterà interventi molto rapidi in caso di azioni criminali, ma che consentirà anche di svolgere indagini immediate e di poter risalire ai responsabili di furti, spaccate e rapine. «I dati sui furti nei negozi in questi primi mesi», sottolinea il prefetto, «sono in linea con quelli dello stesso periodo dell’anno scorso. Anzi c’è un leggero calo. Abbiamo registrato una concentrazione di reati in una stessa zona, e in un arco temporale ristretto, che ha creato un po’ di apprensione. Questo ulteriore strumento servirà per garantire più sicurezza».

Il piano

Dunque anche il Sud Sardegna entra in vigore il protocollo già adottato dal ministro dell’Interno con i referenti nazionali delle due associazioni di categoria. Il primo passo sarà la costituzione di una cabina di regia, istituita in Prefettura, con rappresentanti delle forze dell'ordine e dei referenti nominati da Confcommercio e Confesercenti, per poter attuare l’intesa. Questo permetterà di fornire un supporto per la fase operativa: il collegamento dei sistemi di video sorveglianza presenti nelle attività commerciali con le sale operative delle forze dell’ordine. È necessario aderire, per questo le associazioni di categoria avvieranno una campagna informativa nel territorio. Vengono inoltre semplificati alcuni aspetti burocratici e velocizzati i tempi di intervento a disposizione delle forze dell’ordine. «Effettueremo dei controlli periodici per verificare che tutto vada per il verso giusto», garantisce il prefetto. Come sempre determinante la collaborazione con le forze dell’ordine: alla firma erano presenti i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e il vicario del questore di Cagliari.

La soddisfazione

Per Bortolotti si tratta di un passo molto importante: «Siamo un territorio tranquillo. Ma innalzare il livello di sicurezza è sempre un bene, soprattutto lavorando sulla prevenzione». Anche Medda plaude all’intesa: «Il rapporto diretto con le centrali operative delle forze dell’ordine garantirà maggiore efficacia e rapidità». Nel mirino ci sono soprattutto gli episodi di microcriminalità, come la scia di furti e spaccate che ha creato allarme a San Benedetto: «Si tratta di fenomeni che creano un clima di insicurezza», aggiunge Medda. Il prefetto ricorda: «Le forze dell’ordine, che ringrazio per il loro lavoro quotidiano, hanno dato risposte immediate identificando numerosi responsabili degli episodi di furti e spaccate».

