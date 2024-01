Scatta il piano anti allagamenti 

Dopo settimane di sole e temperature miti, le prime intense piogge dell’anno riaccendono le preoccupazioni per il rischio allagamenti. Stavolta, però, il Comune è determinato a superare definitivamente le criticità che puntualmente si ripresentano, soprattutto nella zona del Foro Boario.

Il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha firmato la determina con la quale vengono approvati i documenti di indirizzo alla progettazione di tre interventi, per un totale di 4 milioni 300mila euro messi a disposizione dal ministero dell’Interno per opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Le novità

«Per la redazione degli interventi ci stiamo affidando ad un progettista idraulico - spiega l’assessore competente, Simone Prevete - Nel caso di piazza Pintus la soluzione deve essere cercata a monte, prevedendo nuove aree di raccolta in prossimità della frazione di Silì e del centro interzonale».

Le altre due opere riguardano la messa in sicurezza del rischio idraulico nella zona di via Busachi, in prossimità della scuola di viale Rockefeller, e in via Magellano a Torregrande. Lo scorso ottobre era stata avviata un’indagine di mercato per la selezione di professionisti cui affidare tutte le fase di progettazione e la direzione dei lavori: in tutto poco più di 300mila euro, circa 100mila ad incarico.

Le criticità

Vietato sbagliare, l’esperienza del Foro Boario insegna. L’illusione che gli interventi realizzati fossero sufficienti ad evitare che l’incrocio tra le via Vandalino Casu, Ricovero, Sardegna e Marconi si trasformasse in una piscina all’aperto al primo acquazzone, è durata pochissimo. Nei mesi scorsi Prevete aveva evidenziato la necessità di commissionare uno studio approfondito per individuare una soluzione efficace. In piazza Pintus, infatti, confluiscono le acque meteoriche di Silì e della zona Oristano Est e lo spostamento di alcuni tratti delle condotte idriche, disposto durante i lavori di riqualificazione di Prat’e Bois (che si sarebbero dovuti concludere entro dicembre, ma sono ancora in corso), si è rivelato insufficiente a garantire un corretto deflusso.

La conferma era arrivata all’inizio della stagione autunnale con la prima ondata di maltempo, accompagnata da brevi ma intensi temporali che in poche ore avevano nuovamente mandato sott’acqua strade e marciapiedi. Con l’approvazione degli indirizzi per la progettazione il Comune fa un passo in avanti, per i lavori ci sarà però da attendere.