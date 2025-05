Scatta da Cagliari la 3ª Sardinia Race: 18 equipaggi si sfidano attorno all’Isola 

Scatta oggi - alle 14 dal tratto di mare compreso tra il porto di Cagliari e il faro di Capo Sant’Elia – la terza edizione della Sardinia Race, il giro di Sardegna a vela non stop appuntamento. Aperto a tutti, quest’anno ha raggiunto le barche iscritte, un numeri triplicato rispetto all’edizione dello scorso anno. Saranno un centinaio i velisti impegnati in una sfida di circa 400 miglia.

Organizzata dal Buccari Sez. Vela sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, per volere del professor Tanni Spanedda e di Gian Luca Manca e Carlo Conte. Gli ideatori e organizzatori, velisti appassionati, mirano a far diventare la Sardinia Race una classica del Mediterraneo. L’obiettivo è anche quello di diffondere sempre più la cultura del mare attraverso l’arte marinaresca che nell’altura ha il suo apice. E i numeri in crescita fanno ben sperare, dopo la crisi di qualche anno fa. Chi partecipa a questa regata deve saper gestire turni di guardia, cambusa e avere una profonda conoscenza della navigazione costiera. Tra i partecipanti anche India, la barca di Hoder Grassi, timonata da Antonello Ciabatti, detentrice del titolo.

A Porto Cervo

Intanto nella “Giorgio Armani SuperYacht regatta” lo Swan 115 Moat e il Southern Wind 108 Gelliceaux sono al comando delle rispettive classi. Dopo un bel primo giorno con un maestrale fresco, ieri brezza leggera nel campo di regata tra le isole dell’arcipelago della Maddalena. Imbarcato sul Southern wind Grillo Parlante anche Freddy Pilloni atleta di iQFil del programma Young Azzurra.

