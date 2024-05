Scatole di Luce, musica e immagini per nostalgici e ragazzi 

Da "Gambale twist" dei Barritas , fino ai Beatles, passando dai Salis&Salis. Nostalgia degli anni d'oro della tv e della musica al centro intermodale, dove è allestita una mostra degli apparecchi tv e radio degli ultimi 70 anni. Si chiama "Scatole di Luce", è la prima in Italia, ed è stata voluta opera dell'associazione culturale Maart City Heart. La manifestazione ha richiamato sabato sera un centinaio di persone, per assistere alla performance di tre leggende della musica in Sardegna, quali Tonietto Salis, Antonio Sardu e Antonello Gallus, che hanno ripercorso gli anni d'oro dei Beatles e dei Salis&Salis, tra gli anni sessanta e gli anni novanta. La sala dove è stata allestita la mostra l'originale mostra degli apparecchi tv, che ripercorrono 70 anni di storia della tv italiana, sabato sera si è riempita di nostalgici e di tanti giovani. Un anteprima dell'incisione, "Anthony's Trio", ha mandato in visibilio il pubblico. «Una performance di prim’ordine – dice l'ideatore della manifestazione, Marco Benevole – in una bella scenografia, tra vecchi apparecchi televisivi e strumenti d'epoca. La mostra diventerà permanente». Tonietto Salis, leggenda della musica sarda: «Un onore partecipare a queste manifestazioni. Il pubblico ha gradito quanto abbiamo proposto».

