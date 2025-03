Scassinavano i distributori: due denunciati  

Hanno fatto incetta di monete forzando i distributori automatici di cibo e bibite in una rivendita in via Molise. Era l’una e mezza del mattino, ma qualcuno li ha notati e ha dato l’allarme al numero unico per le emergenze uno-uno-due. I due ladruncoli sono finiti nella rete dei carabinieri della stazione di Stampace e del Radiomobile, che li hanno denunciati alla Procura della Repubblica per furto aggravato. Sono due sardi (anche se uno di loro è nato in Germania) di 33 e 27 anni, entrambi senza fissa dimora. Per i carabinieri che li hanno bloccati, erano “vecchie conoscenze”.

Nel punto vendita di via Molise, dopo aver forzato i distributori automatici, i due vagabondi sono riusciti a sottrarre il denaro che contenevano e sono fuggiti a piedi nelle vie limitrofe. I carabinieri li hanno bloccati poco distante, in via Seruci. I due erano stati ripresi dalla videosorveglianza e il filmato è ora la prova principale contro di loro.

