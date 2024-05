Scarti minerari? Tesori nascosti 

Le discariche minerarie? Un problema ambientale, certo, ma anche una possibile risorsa per il futuro. «Molte contengono alte concentrazioni di minerali tecnologicamente ed economicamente importanti, come barite e fluorite», segnala per esempio Alfredo Idini dell’Università di Sassari, uno dei sette studiosi che oggi e domani, a Montevecchio, si confronteranno sul tema in occasione della 25ª edizione della “Giornata Nazionale delle Miniere”. Si discuterà delle prospettive di sfruttamento sostenibile delle miniere dismesse, presentando globalmente i risultati e progressi della ricerca scientifica. «Queste attività di divulgazione in collaborazione con enti pubblici e privati mirano a far conoscere il ruolo delle Scienze della Terra nella gestione del territorio», spiega Laura Sanna della Società geologica Italiana che ha promosso il convegno assieme alle due università sarde e al Cnr.

Stefano Naitza (Università di Cagliari) guida un progetto che mappa i metalli critici nelle discariche minerarie della Sardegna, rilevandone la presenza significativa in quanto sfruttabili con tecnologie sostenibili in un contesto di rapida innovazione. Giovanni De Giudici (Cagliari) evidenzia: «Le miniere storiche in Sardegna hanno modificato l’ambiente e lo stesso ha sviluppato una risposta che porta a un contenimento naturale degli inquinanti. Questo processo di resilienza deve essere incluso nelle bonifiche».

Inquinamento e bonifiche

Patrizia Onnis (Cagliari) mostrerà esempi dal mondo, illustrando casi di rifiuti minerari lungo i fiumi, come piombo e zinco. Giovanna Cappai (Cagliari) ha spiegato l'importanza delle fitotecnologie nel campo: «Offrono un risanamento efficace con ridotto impatto ambientale e costi contenuti oltre a restituire funzionalità al suolo». Stefano Milia (Cnr) sottoline che «si stanno sviluppando nuove tecniche e processi a ridotto impatto ambientale che convertono gli scarti di lavorazione in nuove fonti di materie prime, coniugando approvvigionamento sicuro e bonifica ambientale».

La situazione a Guspini

«La natura in molti casi si è ripresa il suo spazio», nota Marcello Serru, assessore comunale all’Ambiente: «Serve un’attentissima analisi costi-benefici». Serru riconosce il potenziale economico delle miniere dismesse, enfatizzando la necessità di mettere in sicurezza le aree per la salute pubblica e la valorizzazione turistica: «A Guspini andremo avanti con la messa in sicurezza della diga fanghi e degli sterili abbancati lungo il Rio, per la necessaria salute e sicurezza e per la migliore fruizione turistica dei fabbricati ex minerari».

