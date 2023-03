«Scarti di macellazione, tutti a processo»  

Secondo l’accusa nello stabilimento di Macchiareddu, autorizzato allo smaltimento dei residui della macellazione, dal 2012 al 2017 sarebbero stati accumulati grasso, ossa, interiora, carne e liquami che tracimavano dalle vasche finendo nel terreno. Una condizione di rischio per la salute pubblica derivata – secondo il pm – anche dal mancato controllo sul rispetto delle regole da parte di chi avrebbe dovuto vigilare: vigili del fuoco, veterinari e dirigenti della Provincia. L’accusa, inoltre, ritiene che siano stati spediti fuori dalla Sardegna migliaia di tonnellate di sottoprodotti di lavorazione, tra i quali anche quelli dei maiali che non avrebbero potuto lasciare l’Isola per via della peste suina. Oltre all’Agrolip e alla Sgs, sono finite nell’inchiesta anche la Gobbato di Padova e la Salgaim.

Gli scarti di macellazione del maiale, che non potevano lasciare la Sardegna per via della peste suina, sarebbero stati portati oltre Tirreno falsificando la documentazione e omettendo i controlli, grazie all’attività di una vera e propria associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti speciali. Ne è certo il pm Andrea Vacca che, chiusa l’inchiesta sull’Agrolip di Macchiareddu e sulla Sgs, che aveva affittato gli impianti, ha chiesto il rinvio a giudizio per tredici persone, tra i quali Roberto e Andrea Vivarelli, 61 e 31 anni, padre e figlio, rispettivamente amministratori della “Agrolip sarda” e della “Sgs”. Il 15 giugno ci sarà l’udienza davanti al Gup del Tribunale, Giorgio Altieri.

Rischio inquinamento

Associazione a delinquere

L’inchiesta è stata condotta dal Nucleo speciale d’intervento del Comando generale della Capitaneria di porto, Nucleo investigativo provinciale della Forestale e carabinieri del Noe. I reati più gravi, quelli di associazione a delinquere, sono contestati a Roberto e Andrea Vivarelli, il veneziano Marco Gottardo (referente della Gobbato e della Salgaim) e Alessandro moretto di Pordenone. Reato contestato anche a Paola Curreli, 58 anni di Capoterra, dipendente della Sgs. Vania Gobbato, 50, di Piove di Sacco (collaboratrice di Gottardo), è accusata del traffico di rifiuti.

I pubblici ufficiali

Per il pm e gli investigatori il traffico dei rifiuti sarebbe stato possibile per dei mancati controlli. Compariranno davanti al Gup Altieri anche i cagliaritani Luciano Cadoni e Massimo Deplano, 66 e 57, comandante provinciale e direttore vice dirigente dei vigili del fuoco (rispondono di omessa denuncia e rifiuto d’atti d’ufficio: non avrebbero avvisato l’autorità giudiziaria); Alberto Mua, 69, di Quartu, dirigente medico veterinario direttore del Servizio di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (avrebbe saputo degli scarti ma non sarebbe intervenuto); l’emiliano Angelo Rosanio, 63, dirigente medico dello stesso Siapz e veterinario ufficiale della Agrolip (accusato di falso), Michele Camoglio e Maria Antonietta Badas, 71 e 57, di Cagliari e Selargius, dirigente e funzionario responsabile del settore Tutela ambiente della Città Metropolitana (rifiuto d’atti d’ufficio: l’accusa è convinta che sapessero della fuoriuscita incontrollata di liquami maleodoranti dalla Agrolip, ma non avrebbero sanzionato). Vigili del Fuoco e alcuni funzionari sono difesi dall’avvocato Patrizio Rovelli.

L’udienza preliminare

Ora la questione passa nelle mani del giudice Giorgio Altieri che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla procura.

