Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari 

Una vera e propria discarica abusiva con tonnellate di rifiuti speciali, materiale ferroso, plastiche, vernici e residui di demolizioni, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) alle porte di Cagliari, proprio nel cuore della zona industriale del capoluogo. Nell’area, vasta oltre 2 ettari, pare fosse anche iniziata un’operazione di interramento e occultamento del materiale pericoloso, tanto che ora le indagini si stanno concentrando nel cercare di identificare chi avesse accesso e utilizzo dell’area.

L’inchiesta

A convalidare il sequestro è stata la sostituta procuratrice Ginevra Grilletti, ma il fascicolo già nelle prossime ore potrebbe essere riassegnato ad uno dei magistrati del pool che si occupa di reati ambientali e traffico di rifiuti. A lavorare all’indagine, oltre ai militari del Noe, ci sono i carabinieri di Sant’Avendrace e dell’11° Nucleo Elicotteri, che hanno effettuato i rilievi dall’alto per capire quanto si estendesse la superficie ricoperta da rifiuti speciali. Diverse le società edili che avrebbero utilizzato quel terreno (di circa 20mila metri quadrati) per riversare materiale da cantiere, calcinacci e scarti derivanti da demolizioni. Gli investigatori avrebbero anche accertato che parte di questi residui pericolosi sarebbero stati sotterrati, con un rischio ambientale e danni per centinaia di migliaia di euro. Nel corso del sopralluogo, prima che scattasse l’ordine di applicare i sigilli penali, sono stati trovati imballaggi contenenti sostanze pericolose, veicoli fuori uso non bonificati e altri rifiuti di vario genere.

Tre denunce

Per il momento i carabinieri hanno denunciato a piede libero tre persone ritenute, a vario titolo, coinvolte nella gestione e nell’utilizzo della discarica abusiva. Sono anche stati identificati i proprietari delle società a cui fanno capo i terreni che sono stati diffidati a provvedere, a proprie spese, alla completa bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi. «I carabinieri – si legge in una nota – vigileranno su tutte le fasi della bonifica per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni».

Rischi ambientali

Ma gli investigatori del Noe, coordinati dal tenente Pietro Lucania, sono solo alle prime fasi, anche perché ora dovrà essere valutato se il parziale interramento dei rifiuti speciali possa aver causato una contaminazione del suolo. Al momento non sembrano essere stati accertati pericoli per la salute e l’incolumità pubblica, ma le verifiche sono ancora in corso. A preoccupare sono soprattutto i rifiuti edili abbandonati che potrebbero rilasciare sostanze nocive e pulviscolo sollevati dal vento. Tra gli accertamenti che, in un secondo momento, saranno effettuati dalla Procura c’è quello di stabilire quali aziende smaltissero in quell’area – tra via dell’Artigianato e via dell’Agricoltura – i camion di detriti e altro materiale proveniente dalle demolizioni. Le indagini sono ancora in corso e nei prossimi giorni potrebbe già arrivare al magistrato la relazione del Noe sui primi riscontri: tra i possibili reati che potrebbero essere contestati ci sono l’abbandono e la gestione non autorizzata di rifiuti, entrambi previsti dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006). Da chiarire anche se vi sia stata un’attività occasionale da parte di vari privati, oppure una gestione organizzata per evitare i costi di smaltimento.

