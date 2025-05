Scarsa sicurezza e pericoli all’ingresso del vecchio cimitero 

L’ingresso principale della parte vecchia del Cimitero di Sant’Antioco non è agibile, pertanto, resterà chiuso fino a quando non saranno ripristinate completamente le condizioni di sicurezza. La decisione di recuperare le condizioni di agibilità e rendere fruibile nuovamente l’accesso è stata assunta ieri per fare in modo che i lavori di recupero della situazione possano svolgersi celermente. È stato il comune di Sant’Antioco a diffondere l’avviso che “per motivi legati alla sicurezza, l’ingresso principale del cimitero “vecchio” resterà temporaneamente chiuso fino al completo ripristino delle condizioni di agibilità”. L’accesso è comunque garantito negli orari già stabiliti a suo tempo grazie alla possibilità di accesso di quello che viene da tutti individuato come la parte nuova del cimitero. Si potrà accedere quindi “esclusivamente attraverso l’ingresso situato nel piazzale antistante il cimitero “nuovo”, adiacente all’area dei punti vendita dei fiori situati nel piazzale antistante”. L’intervento, indispensabile proprio per motivi di sicurezza delle persone che transitano è già in corso e si prevede una conclusione in tempi brevi.

