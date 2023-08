Scarsa illuminazione nel porto: «Serve un intervento urgente» 

Il porto commerciale di Sant’Antioco è poco illuminato, quindi è pericoloso. Lo segnala la Capitaneria di porto al Comune che a sua volta, chiama in causa la Regione.

«Si comunica che l’impianto di illuminazione in ambito portuale è parzialmente in avaria - si legge nella nota della Capitaneria - nello specifico risultano spente due torri faro, quella adiacente all’ex Baroid, e quella fronte uffici Capitaneria. Al fine di preservare la pubblica incolumità ed evitare qualsiasi situazione di pericolo, ai mezzi e alle persone, si chiede un urgente intervento tecnico per ripristinare l’illuminazione». Immediata la risposta del sindaco che ha girato la palla all’assessorato regionale competente in materia di demanio e patrimonio.

«La competenza, in materia di demanio, sui porti e complessivamente su tutto il demanio marittimo, è in capo alla Regione Sardegna e in particolare quello di Sant’Antioco è un porto regionale sia per la proprietà ma soprattutto per le funzioni, dell’assessorato regionale e non del comune - precisa Ignazio Locci - noi abbiamo provveduto a girare la richiesta alla direzione generale dell’assessorato, affinché provveda con un intervento urgente e solerte per garantire la sicurezza e scongiurare le eventuali situazioni di pericolo esistenti».

