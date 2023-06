Scarsa igiene: ristorante etnico sotto sequestro 

Serranda abbassata in un ristorante, prodotti alimentari sequestrati in un altro. È il bilancio di un’operazione dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni in città, che hanno anche inflitto pesanti multe ai responsabili. Entrambi i casi riguardano ristoranti etnici, nei quali sono state eseguite ispezioni per verificare le condizioni igienico-sanitarie dei locali.

Il caso più grave è quello del ristorante etnico di un quarantenne di Sinnai, al quale è stata sospesa l’attività per via delle irregolarità che sono state riscontrate. In particolare, durante l’ispezione i carabinieri del Nas si sono resi conto che mancava la tracciabilità degli alimenti, non si faceva l’abbattimento della temperatura del pesce, non si registravano le temperature del frigo e hanno verificato le pessime condizioni igienico-sanitarie delle cucine. I carabinieri hanno anche sequestrato due quintali di cibo e la cucina, per un valore totale di 250mila euro. I Nas hanno inoltre informato l’Asl e il Comune per i provvedimenti di loro competenza.

È un ristorante etnico anche il secondo locale visitato dai carabinieri, gestito da un quarantenne cinese. Anche in questo caso, per irregolarità, alimenti sequestrati (120 chili) assieme alla cucina, per un valore di 280mila euro.

