Scarsa igiene nei locali: multe a due ristoratori 

I carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni hanno segnalato all’autorità sanitaria un imprenditore cinese di 74 anni, titolare di un esercizio commerciale di ristorazione, per le critiche condizioni igienico sanitarie riscontrate durante un’ispezione. Il locale cucina e il magazzino ma anche le attrezzature tecniche presenti all'interno dell'attività, si presentavano non perfettamente in regola con le rigorose indicazioni di pulizia.

La successiva ispezione compiuta presso un altro locale del capoluogo ha consentito di verificare analoghe condizioni presso un esercizio di ristorazione il cui legale rappresentante è un trentatreenne anch'egli cinese. In questo caso è stata contestata anche l'omessa rintracciabilità di circa cinquanta chili di prodotti carnei, ittici e di preparazioni alimentari, nonché il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo Haccp. In entrambe le situazioni sono stati elevate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi cinquemila euro. (a. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA