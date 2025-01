scarsa grinta e pochissime occasioni: per l’olbia una sconfitta che preoccupa 

Guidonia 1

Olbia 0

Guidonia Montecelio (3-5-2) : Mastrangelo; Piroli, Cristini, Sfanò (41’ st Giordani); Parisi (7’ st G. Rossi), Ardizzone (14’ st Icardi), Buono, Spinosa, Guerriero; Calì (14’ st Tounkara), A. Rossi (1’ st Maurizi). In panchina Guerrieri, Maccari, Calzone, Benetti. Allenatore Ginestra.

Olbia (4-2-3-1) : Di Chiara; Arboleda (40’ st Buschiazzo), Lucarelli, Pani, Petrone; Staffa, Maspero; Yanovskyy (21’ st Caggiu), De Grazia (34’ st Marroni), Costanzo; Della Salandra (7’ st Furtado). In panchina Rizzitano, Marie-Sainte, Bertini, Rizzo, Cabrera. Allenatore Zé Maria.

Arbitro : Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Rete : nella ripresa, 16’ Maurizi.

Note : espulso Marie-Sainte dalla panchina al 44’ pt. Ammoniti Cristini, Guerriero, Maurizi (G), Costanzo, Staffa (O). Recupero: 1’ pt - 4’ st. Spettatori circa 500.

Guidonia montecelio. Al Guidonia per battere l’Olbia basta un gol. Al ritorno come all’andata i laziali si impongono 1-0 e i bianchi, ora quartultimi, ci mettono del loro, palesando nella trasferta romana passi indietro rispetto al derby vinto col Latte Dolce.

Nel primo tempo si registrano giusto il tiro in porta di Alessandro Rossi, facile preda di Di Chiara, e l’espulsione dalla panchina di Marie-Sainte. Più vivace la ripresa, che si apre con la conclusione del neoentrato Maurizi murata da Di Chiara.

Al 16’ è proprio Maurizi a portare in vantaggio i padroni di casa, che al 23’ sfiorano il raddoppio con Giacomo Rossi. Dopo la mezz’ora De Grazia costringe Mastrangelo in angolo (33’), mentre dall’altra parte Maurizi colpisce l’incrocio dei pali (38’).

«Dopo la buona prova nel derby ci si aspettava qualcosa di più, ma non abbiamo tirato nemmeno una volta in porta e il risultato si è visto», dice Zé Maria: «Abbiamo subito un gol su un contropiede evitabile, ma in generale abbiamo fatto troppo poco per una squadra che vuole salvarsi. Servono coraggio e voglia di vincere, e questo ci manca. Speriamo di diventare più competitivi con i giocatori che arriveranno in settimana».

