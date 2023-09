«Scarsa attenzione per i viaggiatori: risolvete i problemi»  

Ieri erano fuori servizio le scale mobili, gli ascensori e i nastri che collegano la fermata della stazione con l’ingresso dell’aeroporto. Nei giorni di maggior traffico aereo, chi raggiunge l’aeroporto con la propria auto deve incrociare le dita per trovare un parcheggio libero. E non va meglio a chi tenta la lotteria dei taxi. «Il problema è che c’è una scarsissima attenzione per i viaggiatori», tuona Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc. «I taxi sono introvabili e questo perché c’è un problema di concorrenza che pagano i consumatori. Questo significa che non esiste un’alternativa per i passeggeri che intendono raggiungere l’aeroporto», aggiunge. E ancora: «Non c’è nessuna attenzione per i più deboli, che in questo caso sono i consumatori. Sembra che ci sia invece solo un disegno di guadagno. Siamo al limite dell’assurdo», dice ancora il presidente di Adoc, «non ci danno un’alternativa. E senza un’alternativa viene meno la libertà di decidere come muoverci. Tutto questo è assurdo», rincara. E poi conclude: «Quando andiamo in aeroporto dobbiamo avere la certezza di arrivarci in orario, senza lo stress e l’angoscia di trovare o non trovare un parcheggio, un taxi o avere la certezza che una volta arrivati in treno non si debbano trascinare i bagagli perché scale mobili e tapis roulant sono guasti». ( ma. mad. )

