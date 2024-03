«Scarpe, sorrisi e pagamento anticipato» 

L’ultimo calzolaio di Assemini ha 43 anni ed è nipote d’arte: Giorgio Pisano ha ereditato la passione dallo zio. “Is sabbateris”, come i ceramisti, hanno fatto la storia di Assemini anche per il loro ruolo sociale: riparare, ricucire, rincollare, più raramente realizzare le scarpe consentiva a tutti “passi sicuri”.

«Ho iniziato a vent’anni come apprendista nella bottega di mio zio», racconta Giorgio Pisano, «i primi anni ho lavorato da dipendente presso alcuni centri commerciali tra Cagliari e Selargius, poi ho scelto Assemini per la mia bottega», sorride mentre si muove nel piccolo locale composto di un solo stanzone e una zona di servizio. Sognava di fare l’informatico, ma poi «la manualità ereditata da mio padre Efisio e il senso estetico ricevuto in dono da mia madre, Giovanna, uniti alla lungimiranza di mio zio mentore che notò le mie qualità, mi hanno portato a diventare un calzolaio, uno dei pochi superstiti nel Campidano».

La scommessa

Quando l’asseminese Salvatore Scalas,“su sabbateri de bidda”, ha deciso di andare in pensione, Giorgio Pisano ne ha preso l’eredità involontariamente, visto che i due non si conoscono, accogliendo la sfida di fare un mestiere economicamente marginale, tanto che anche il fisco lo esenta dall’emissione di ricevuta, come recita un cartello della sua bottega con tanto di riferimenti normativi.

«La calzoleria – prosegue – è entrata nella mia vita per caso. Avevo 18 anni quando lo stesso zio, odontotecnico con la passione delle scarpe, mi chiese se volessi imparare un mestiere antico: mi buttai a capofitto nella nuova esperienza e dopo una settimana, a detta del maestro, sapevo già fare quasi tutto».

Nella bottega

Ed effettivamente con zelo incolla, ripara e cuce le tante scarpe che passano nella sua bottega, protagonista di un’economia circolare sostenibile ed ecologica. Ad esse si uniscono poi i fili delle vite delle persone: «Mi capitano commesse di ogni tipo come ridare vita alla borsa di una nonna che non c’è più, sostituire i tacchi delle scarpe colorate di ballerine in erba oppure realizzare un porta-Gps per gli animali d’affezione», afferma con orgoglio. «Lavoro su circa 180 paia di scarpe a settimana, di tutti i tipi, anche delle marche più prestigiose che spesso si perdono in dettagli costruttivi, più i lavori speciali, così li chiamo io: quelli che ascolto con la pazienza che il mio mestiere richiede (con pagamento anticipato, casomai si dimenticasse quel pezzo di vita in bottega), come la suola delle enormi scarpe rosse della mascotte di un giostraio».

Centinaia di calzature sono lavorate utilizzando pochi oggetti tra i quali esprime la sua abilità: «Allargascarpe, colle e l’immancabile banco di finissaggio; alcuni li ho scelti io, ma altri esistono da più di mezzo secolo», dice l’artigiano.

C’è passione in questo laboratorio di cinque banchi e sei scaffali: il cliente è accolto dalla musica soffusa, dal sorriso allegro del calzolaio e dalla cura per i dettagli: «Proprio i dettagli nel mio antico mestiere fanno sempre la differenza». Parola di Giorgio Pisano, l’ultimo calzolaio di Assemini.

