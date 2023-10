Scarpe e bikini modello Baunei 

“Ballerine Baunei allacciate mocassini, edizione limitata”. Dopo la linea di costumi da bagno femminili “Baunei Bikini”, lanciata sul web in primavera da una stilista israeliana, arriva direttamente dal mondo dello shopping online anche l’accoppiata “brand Baunei/scarpa da donna”. Il prodotto in questione è esposto in bella vista negli scaffali virtuali del portale di shopping online “De Caro Calzature”, uno dei marchi leader nel settore per le vendite sul web. L’esistenza delle scarpe “ballerine mocassini modello Baunei” è stata segnalata nei giorni scorsi al sindaco Stefano Monni, che per la seconda volta in pochi mesi si trova a commentare l’accostamento del nome del paese a prodotti commerciali. «Il fatto che una delle realtà imprenditoriali più importanti del settore calzaturiero come la De Caro calzature – rimarca il sindaco Monni - abbia deciso di dare il nome ‘Baunei’ a un proprio prodotto rappresenta una conferma della straordinaria visibilità, nazionale e internazionale che in questi anni abbiamo conseguito».

Un fenomeno che in qualche modo sembra confermare il fatto che il nome Baunei è ormai ben noto al di fuori della Sardegna, se già due aziende attive sul mercato dell’abbigliamento online, una straniera e una italiana, ritengono che l’accostamento del nome del paese ogliastrino a un prodotto ne migliori la vendibilità. «Si può ritenere, a questo punto, con un po’ di ironia, che il brand Baunei sia destinato a diventare in futuro sinonimo di bellezza e qualità riconoscibile in tutto il mondo – continua Monni - così come è successo per altre località turistiche italiane, che da decenni sono simbolo di bellezza ed eccellenza».

La “De Caro Calzature”, per lungo tempo un megastore ubicato in provincia di Salerno, da qualche anno ha puntato sul mercato online e attualmente è uno dei marchi di calzature più noti nel settore dello shopping sul web, con migliaia di contatti quotidiani. «Siamo presenti come venditori professionali su ebay e su facebook», si legge nel sito web della De Caro alla voce “chi siamo”. L’abbinamento prodotto commerciale – brand Baunei lanciato dal marchio salernitano arriva cinque mesi dopo la linea di costumi da bagno “Baunei Bikini”, lanciata sul web dalla stilista israeliana Liron Ben Dayan nella primavera scorsa dopo una vacanza a Baunei.

