Scarpati all’Asinara per il giudice Livatino «Assalto eolico? Bisogna rispettare i territori» 

«Ci sono personaggi talmente profondi e significativi che ti cambiano professionalmente e umanamente». Giulio Scarpati, 68 anni, David di Donatello come migliore attore del film “Il giudice ragazzino”, ritorna in Sardegna (all’Asinara) per essere premiato e per celebrare il trentennale del lavoro cinematografico diretto da Alessandro Di Robilant, una pellicola del 1994 che lo ha visto protagonista nei panni del sostituto procuratore della Repubblica, Rosario Livatino, ucciso a 38 anni il 21 settembre del 1990 dall’associazione mafiosa “Stidda”.

Oggi ad Alghero

Già ospite in Sardegna, stasera sarà protagonista di un reading ad Alghero (alle 21.15, alla Cyrano in via Vittorio Emanuele 11, con Nora Venturini, sua moglie, autrice del libro “Una vita senza peso”, Gialli Mondadori), viene naturale chiedergli sull’assalto eolico: «Mi preoccupa, - dice – capisco l’esigenza di trovare energie alternative, ma sempre nel rispetto delle comunità, del territorio e delle bellezze naturali dell’isola».

Il premio

La consegna del premio sarà domenica, in occasione della XIX edizione del festival Pensieri e Parole: libri e film all’Asinara, a cura di Sante Maurizi, alle spalle dell’ex carcere di massima sicurezza di Fornelli. «Il luogo più appropriata per un tema così importante, un onore per me ricevere un riconoscimento in un contesto, nell’isola dell’Asinara, che ricorda i giudici Falcone e Borsellino, i cui metodi investigativi furono adottati dallo stesso Livatino per combattere con intelligenza Cosa Nostra». L’attore romano dedicherà il premio proprio a loro, un omaggio a quegli uomini che hanno lottato contro la mafia. Rosario Livatino, il giovane con la toga, ha segnato la sua vita. «Per interpretarlo al meglio mi sono documentato molto su di lui», racconta l’attore «incontrando i suoi colleghi magistrati, leggendo libri su Cosa Nostra, le frasi famose che hanno scosso le coscienze di tutti nel profondo. Ho cercato di raccogliere notizie su di lui, anche se erano poche, per via della sua timidezza a mostrarsi in pubblico. Di certo i suoi comportamenti trasparenti, la sua autocritica e la frase “quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili”, per me hanno rappresentato un grande insegnamento».

Il giudice ragazzino

Il momento più difficile l’incontro intimo e riservato con il padre e la madre di Livatino, durante le ultime riprese del film. «Quando devi interpretare un personaggio realmente esistito ti trovi di fronte ad una responsabilità ancora più grande, così cercavo di capire chi fosse realmente Rosario». Ha guardato negli occhi i genitori di quell’unico figlio, vittima di un agguato mafioso. «Ricordo l’incontro con Vincenzo e Rosalia, uno dei più forti ed emotivamente più intensi», racconta Scarpati «per non assomigliare al figlio mi lavai i capelli per eliminare la tinta nera, il colore dei capelli di Rosario. Entrai nella sua stanza, vidi una parete di cassette vhs di film di tutti generi, mi resi conto che quello che era stato scritto su di lui, sulla sua passione per il cinema, era tutto vero». Giulio Scarpati, davanti allo splendido paesaggio dell’isola dell’Asinara, leggerà il monologo “Rosario va in pensione”, scritto dall’ex procuratore della Repubblica, oggi sostituto procuratore Gianni Caria che conobbe Livatino e lo accompagnò nel suo ultimo viaggio portando in spalla il feretro. Momenti custoditi in uno scrigno della memoria, un capitolo importante che ha determinato le scelte di lavoro del magistrato e dello stesso attore. Quella di Sacrpati è una carriera declinata fra teatro, televisione e cinema, incontri con attori e registi come Pier Paolo Pasolini, Ettore Scola, Eduardo De Filippo e Sergio Fantoni, il suo mentore. La popolarità l'ha raggiunta con la serie tv “Un medico in famiglia” in compagnia dell’attore Lino Banfi e l’attrice Claudia Pandolfi. Anche a Fornelli si terrà la presentazione del giallo di Nora Venturini con il presidente dell’Arci Nord Sardegna, Franco Uda.

