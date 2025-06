Scarlett eroina senza paura in Jurassic World 

“Jurassic World - La rinascita”, ovvero conservazione, innovazione e citazione. Questo il perverso triangolo di un franchise che non nasconde affatto, anche nel titolo, di volersi rinnovare rilanciando con questo episodio firmato da Gareth Edwards (Rogue One: A Star Wars Story) una nuova fantastica trilogia in sala da mercoledì con Universal. Intanto la “conservazione”: i dinosauri pur se in una location diversa sono ancora lì con il loro fascino e inseriti in un paesaggio sempre più estremo, romantico grazie alla realtà aumentata. “Innovazione”: in questo film ci sono animali preistorici nuovi di zecca, frutto di incroci genetici prodotti da uno staff di scienziati pronti a dare nuovi animali a un pubblico in sala sempre più esigente e, sul fronte franchise, ulteriori gadget da acquistare e collezionare da vecchi e nuovi fan della serie. Infine “citazioni”: sono ovviamente tantissime, quelle che fanno riferimento agli episodi precedenti della saga e altre poi prese dalla serie cult Lost, da film come King Kong, Tomb Raider e Alien. Con la sceneggiatura di David Koepp, che aveva già firmato il Jurassic Park del 1993 di Steven Spielberg, il film, che arriva a tre anni dalla conclusione della trilogia di Jurassic World in cui ogni episodio ha superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale, non manca anche di adeguarsi al women empowerment e mette in campo come action hero una straordinaria front-woman tutta d'un pezzo, interpretata da Scarlett Johansson che ricorda inevitabilmente il personaggio di Lara Croft.

