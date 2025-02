Scarico fognario e puzza insopportabile 

Una fuoriuscita di acqua con odore disgustoso dallo scarico in via Scipione, di fronte al municipio di Sestu, ieri mattina. Tanti i residenti della zona costretti a turarsi il naso. Un problema su cui si era intervenuto lo scorso anno con indagini congiunte di Comune e di Abbanoa e lavori sul tubo enorme.

La causa, con tutta probabilità, è legata al fatto che in molte vecchie case le acque di scolo e quelle fognarie sono collegate, e così in caso di forti piogge o intasamenti i liquidi fuoriescono magari sulla strada, o come in questo caso, finiscono nel fiume. Non è facile risolvere il problema, ma c’è da aspettarsi un ulteriore intervento.

Il problema degli scarichi non è un’esclusiva del centro abitato. In passato sono arrivate segnalazioni anche dalle campagne, sempre dalle parti dei vari corsi d’acqua vicino a Sestu. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA