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Iglesias.
12 settembre 2026 alle 00:31

Scarichi reflui, sanzione da 16mila euro per Abbanoa 

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Due ordinanze della Provincia contestano ad Abbanoa violazioni della normativa sugli scarichi dei reflui. I provvedimenti, adottati lo scorso agosto, arrivano da controlli e campionamenti effettuati da Arpas e riguardano impianti di depurazione del gestore del servizio idrico integrato.

La prima ordinanza prevede sanzioni per 11.400 euro, mentre la seconda arriva a 4.800 euro. Le contestazioni riguardano, a seconda dei casi, il superamento dei limiti previsti per alcuni parametri e il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico. In uno dei procedimenti viene inoltre contestata la reiterazione di precedenti violazioni.

Il presidente della Provincia, Mauro Usai, spiega che «i controlli sui depuratori vengono effettuati da Arpas. «Abbanoa è sanzionata spesso», sottolineando come gran parte delle sanzioni amministrative ambientali emesse nel territorio provinciale riguardi gli impianti di depurazione del gestore.

Usai evidenzia inoltre che le criticità possono riguardare soprattutto le zone interessate dall’aumento stagionale della popolazione. «In estate – spiega Usai - alcuni depuratori possono trovarsi a gestire carichi maggiori rispetto alla capacità ordinaria, con possibili superamenti dei parametri che possono successivamente rientrare».

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