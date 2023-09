Scarichi fognari in strada: «Mesi così, nessuno fa nulla» 

Liquami in strada e fetore. Da mesi ormai gli abitanti di via Asmara, nel centro storico di Quartucciu, vivono con una fogna a cielo aperto che fuoriesce da un’abitazione privata. Odori nauseabondi e putridume sono ormai diventati “la cartolina di benvenuto” in questa strada molto trafficata. Un tanfo accentuato dal caldo e da quell'incessante fuoriuscita di acque nere che si spargono lungo tutta la via, costringendo i residenti a utilizzare bidoni di detergenti e tanta acqua per ripulire la strada.

«Abbiamo il diritto di vivere dignitosamente: questo è un problema di igiene pubblica, che in un’abitazione non ci sia un allaccio fognario è uno scandalo. Nonostante due petizioni firmate da tutti i residenti, il Comune fa orecchie da mercante», attacca Salvatore Conti, portavoce dei residenti, «abbiamo filmati, foto, presentati tutti agli uffici di via Nazionale, ma nessuno interviene e noi rischiamo il colera». Nell’ultima lettera indirizzata al sindaco Pietro Pisu, alla Giunta e al Comandante della polizia locale, Nanni Nateri, i residenti parlano di una situazione ormai insostenibile, evidenziando comportamenti «non coerenti con le regole di una convivenza civile nell’ambito del vicinato», scrive Sergio Pillai, primo firmatario della missiva. «Questi comportamenti ci stanno portando all’esasperazione».

«Abbiamo già chiesto un intervento agli organi competenti nel 2021, ma non c’è stato alcun riscontro. Dopo aver ricevuto la lettera dei residenti, abbiamo sollecitato un ulteriore intervento», spiega il sindaco Pisu, «sono stati allertati anche i nostri servizi sociali per agire e risolvere quanto prima una situazione che preoccupa tutti noi».

