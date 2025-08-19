VaiOnline
Viale Marconi.
20 agosto 2025 alle 00:14

Scarica un estintore contro un vigilante: un 27enne in manette 

Ha impugnato l’estintore puntandolo sul responsabile della sicurezza del negozio di viale Marconi: un 27enne ha cercato così di allontanarsi con quanto aveva portato via senza pagare. Intanto la segnalazione di quanto stava accadendo era già arrivata ai carabinieri: quando i militari sono arrivati nell’attività commerciale, il giovane stava scaricando il contenuto dell’estintore, per poter raggiungere la via d’uscita. Luigi Otgianu, nato a Nuoro ma senza fissa dimora, alla fine è stato bloccato e arrestato con l’accusa di rapina impropria.

Ieri mattina il giovane è stato processato per direttissima. Il 27enne, assistito dall’avvocata Laura Pirarba, ha ottenuto i termini a difesa e la giudice, Stefania Selis, dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la misura del divieto di dimora nei comuni di Cagliari e Quartu, rinviando al 9 settembre l’udienza per la prosecuzione e la scelta del rito.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di Villanova che hanno svolto l’intervento, Otgianu sarebbe entrato nel punto vendita di Maury’s di viale Marconi, impossessandosi di diversi articoli e prodotti per un valore di circa 170 euro. Poi si è diretto verso l’uscita senza pagare. Qui è stato bloccato dal responsabile della sicurezza. Secondo le accuse, lo avrebbe spinto, per poi afferrare l’estintore in polvere e attivarlo verso il vigilante. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di evitare che le conseguenze potessero essere peggiori. (m. v.)

