Scarica le acque nere del camper in centro: multata una turista 

Scaricava le acque nere del suo camper nel centro abitato di Arbus, in via Libertà: la proprietaria del mezzo è stata colta sul fatto, scoperta e sanzionata. Erano circa le 8, quando un cittadino, mentre si recava al lavoro, ha notato che dal camper, parcheggiato lungo la carreggiata, fuoriusciva del liquame e ha immortalo l’atto incivile sul cellulare. A rintracciare la camperista, una turista veneta, grazie al numero di targa, ci hanno pensato gli agenti della Polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Steri. Ad attenderla al suo rientro a casa ci sarà una multa di 160 euro per aver, appunto, scaricato per strada i reflui del camper. «È chiaro – ricorda Steri – che non rispettare le norme rappresenta solo un inutile rischio di incorrere in sanzioni salate. In questo caso anche a peggiorare la salute del territorio e naturalmente di chi ci vive». Indignato l’assessore all’Ambiente, Simone Murtas: «Nei mesi estivi sono numerosi simili gesti di inciviltà nel nostro territorio, in particolare lungo i 47 chilometri della Costa Verde, in prossimità delle spiagge. Ora anche nelle strade cittadine, senza alcun ritegno, alla luce del sole, sotto gli occhi dei passanti, increduli dell’indifferenza della donna che pure osservata continuava a sporcare il posto». Murtas ricorda che ci sono automobilisti e bagnanti che sporcano ed inquinano il litorale: «Fra quelli più diffusi il lancio dei sacchetti dai finestrini e il deposito ai piedi delle dune e le discariche a cielo aperto». ( s. r. )

