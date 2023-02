Scardina-choc: è in coma 

Scardina è nato e abita a Rozzano (anche se ha origini siciliane), dove è molto popolare e amato. Stava preparando il debutto da mediomassimo, in programma venerdì 24 all'Allianz Cloud di Milano. Pugile dotato tecnicamente, aveva perso il primo match a maggio 2022 contro il 37enne Giovanni De Carolis. In precedenza, 20 vittorie tra cui quella contro il nuorese Alessandro Goddi, per il titolo internazionale dei supermedi Ibf, a giugno 2019. I due sono ancora amici.

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico, Scardina si sarebbe sentito poco bene già durante l’allenamento. Poi, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all'orecchio e quindi a una gamba stramazzando al suolo e perdendo i sensi dopo la doccia. Non è certo se sia stato colpito durante gli scambi che stava effettuando con uno sparring partner, ma tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. I medici del 118 che sono sopraggiunti hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano, che si trova nella stessa zona Sud dell'hinterland milanese dove si allenava. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico concluso attorno alle 21.30.

Milano. Stava per tornare sul ring, attesissimo, dopo un cambio di categoria, qualche guaio fisico e una vita, come sempre, movimentata tra tv e cronache rosa, Daniele Scardina, alias “King Toretto”, uno dei più noti pugili italiani. Ma ieri pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra e si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale.

Milano. Stava per tornare sul ring, attesissimo, dopo un cambio di categoria, qualche guaio fisico e una vita, come sempre, movimentata tra tv e cronache rosa, Daniele Scardina, alias “King Toretto”, uno dei più noti pugili italiani. Ma ieri pomeriggio si è sentito male durante un allenamento in palestra e si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale.

La cronaca

Il malore di Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico, Scardina si sarebbe sentito poco bene già durante l’allenamento. Poi, negli spogliatoi, avrebbe avvertito un dolore all'orecchio e quindi a una gamba stramazzando al suolo e perdendo i sensi dopo la doccia. Non è certo se sia stato colpito durante gli scambi che stava effettuando con uno sparring partner, ma tutti i testimoni avrebbero riferito che si trattava di un allenamento leggero. I medici del 118 che sono sopraggiunti hanno subito valutato molto gravi le sue condizioni, intubandolo e trasportandolo d'urgenza, in codice rosso, alla Clinica Humanitas di Rozzano, che si trova nella stessa zona Sud dell'hinterland milanese dove si allenava. Lì è stato sottoposto a un intervento chirurgico concluso attorno alle 21.30.

Il personaggio

Scardina è nato e abita a Rozzano (anche se ha origini siciliane), dove è molto popolare e amato. Stava preparando il debutto da mediomassimo, in programma venerdì 24 all'Allianz Cloud di Milano. Pugile dotato tecnicamente, aveva perso il primo match a maggio 2022 contro il 37enne Giovanni De Carolis. In precedenza, 20 vittorie tra cui quella contro il nuorese Alessandro Goddi, per il titolo internazionale dei supermedi Ibf, a giugno 2019. I due sono ancora amici.

Fuori dal ring, il suo nome è legato alla relazione con la conduttrice televisiva Diletta Leotta, che lo conobbe in occasione di una riunione di boxe e ieri in una storia sul profilo Instagram gli ha mandato gli auguri: «Forza Dani». “King Toretto”, protagonista in tv a “Ballando con le stelle”, ha vissuto anche a Miami, dove si allenava nella leggendaria palestra di 5th Street Gym, la stessa di Muhammad Ali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata