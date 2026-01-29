VaiOnline
Comune.
30 gennaio 2026 alle 00:31

“Scardella, vittima di errore giudiziario” Sì alla nuova targa 

La memoria di Aldo Scardella non sarà più affidata a una targa muta. Accanto al suo nome, in una nuova targa in ceramica che sarà posta all’ingresso del parco Paolo VI, tra via Figari e via del Nastro Azzurro, comparirà finalmente l’iscrizione: “Vittima di un errore giudiziario”. Lo ha deciso all’unanimità il Consiglio comunale di Cagliari, approvando una mozione presentata da Marcello Corrias (Gruppo misto), accogliendo una richiesta reiterata da anni dalla famiglia di Aldo, in particolare dal fratello Cristiano, e oggetto di una petizione sottoscritta da un migliaio di cittadini.

Studente universitario, 25 anni, Aldo Scardella venne arrestato ingiustamente alla fine del 1985 con l’accusa di aver ucciso il titolare di un negozio di liquori durante una rapina. Dopo mesi di isolamento in custodia cautelare, senza poter incontrare il proprio avvocato, si tolse la vita in carcere il 2 luglio 1986. Solo anni dopo la magistratura individuò e condannò i veri responsabili dell’omicidio. Ma Aldo era già morto, travolto da quello che oggi viene riconosciuto come un gravissimo errore giudiziario.

La targa attuale, posta in un angolo defilato del parco, è limitata a nome e date di nascita e morte, e lascia Scardella avvolto in un anonimato che alimentava equivoci e rimozioni. La sostituzione rappresenta un atto di verità e di giustizia simbolica.

Approvando la mozione, il Consiglio ha infine impegnato il sindaco Massimo Zedda e la Giunta a promuovere le iniziative necessarie affinché l’aula maggiore del Tribunale di Cagliari venga intitolata ad Aldo Scardella. Una richiesta già avanzata tempo fa dall’Osservatorio per la giustizia: «Ci fu respinta – spiega il presidente, l’avvocato Patrizio Rovelli – con l’argomentazione che ricordare gli errori giudiziari sarebbe controproducente per la credibilità della magistratura. Io credo il contrario, e mi complimento con tutti i consiglieri comunali per il loro voto».

