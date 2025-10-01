Scarcerazione per Baby Gang: va in comunità 

MILANO. Esce dal carcere il trapper 24enne Baby Gang, arrestato l’11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica per un percorso di disintossicazione. Lo ha deciso la gip Fiammetta Modica, ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano portato in carcere il cantante, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, ai vertici delle classifiche di streaming con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni con rapper di livello.

L’arresto era scattato dopo che i carabinieri avevano trovato nella camera d’albergo a Milano, dove dormiva dopo essersi esibito al concerto di Emis Killa, una semiautomatica con matricola abrasa. Nel frattempo nella sua casa di Calolziocorte, nel Lecchese, erano state recuperate altre due pistole. L'inchiesta era partita dal ritrovamento di un AK47 utilizzato «durante le riprese di alcuni video» di Baby e dell’amico Simba La Rue.

