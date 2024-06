Scarcerato il giovane di Assemini 

I giudici del Tribunale della Libertà hanno annullato l’ordine di custodia cautelare nei confronti di Mattia Coppo, 21 anni, di Assemini, finito ai domiciliari il 20 maggio nell’ambito dell’operazione “Revenge Bomb” della Polizia: assieme ad altri due giovani è sospettato di aver partecipato ad un attentato ai danni del figlio di un ispettore della Digos a Villaspeciosa, di aver diffamato e intimidito un’amica del ragazzo. Solo gli altri due anche aver scritto minacce sui muri del cimitero contro il comandante dei carabinieri di Vallermosa.

Il collegio del Riesame presieduto dalla giudice Lucia Perra ha accolto il ricorso che si basava sull’assenza dei gravi indizi di colpevolezza presentato dal difensore del giovane, l’avvocata Herika Dessì, annullando nei suoi confronti l’ordinanza cautelare firmata dal Gip, Elisabetta Patrito. Ordinanza resta in vigore, invece, per Alessio Melis (38 anni di Villasor, in carcere perché un mese fa trovato in possesso di 31 chili di marijuana) e Yasser Badaoui (21, di Vallermosa) che non presentato istanza di riesame e che sono assistiti dagli avvocati Pierluigi Concas e Ignazio Ballai.

L’inchiesta, assegnata alla pm Rossana Allieri, è stata condotta dalla Digos di Cagliari, dopo che un ordigno aveva fatto esplodere l’auto del figlio di un funzionario dello stesso ufficio. Il ragazzino sarebbe stato preso di mira perché si era fidanzato con la ex di uno dei tre ragazzi finiti nel registro degli indagati: le ipotesi vanno dal danneggiamento aggravato alla fabbricazione di materiale esplodente, ma anche minaccia a pubblico ufficiale e diffamazione. Tra 45 giorni si conosceranno le ragioni della decisione del Riesame. (fr.pi.)

