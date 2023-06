Scarano: «Debutto alla regia nell’Isola»  

Greta Scarano torna in Sardegna «alla quale sono particolarmente legata, anche per l’affetto che nutro per Emanuela Loi che ho interpretato nel film tv sulla scorta di Borsellino», sottolinea. Stavolta, però, la 36enne romana, protagonista di pellicole cult come “Suburra” e “Smetto quando voglio”, e sul piccolo schermo di “Distretto di polizia”, “I liceali” e “Il commissario Montalbano”, lo fa da regista.

In gara

Infatti è concorrente del Figari Film Fest con “Feliz Navidad”, il cortometraggio del suo esordio dietro la macchina la presa in concorso a Golfo Aranci nella categoria Nazionali. I vincitori della manifestazione verranno svelati oggi, ma intanto Scarano si gode il successo della sua opera prima da regista, in concorso quest’anno in prima internazionale al Tribeca Film Festival e premiata ai Nastri d’argento come Miglior prima regia per corti. «Non me l’aspettavo», dice. «Se devo essere onesta, l’ho fatto per capire come funzionava la regia e la gestione del set, era una sorta di esercizio che è venuto poi fuori con una vita propria e tutta una serie di riconoscimenti». Più il gradimento del pubblico. Perché “Feliz Navidad” è godibilissimo. «Racconta una situazione che è capitata a molti», spiega a proposito del corto, prodotto da Matteo Rovere, in cui una ragazza va a conoscere la famiglia del fidanzato a Natale. «Anche a me è capitato di conoscere la famiglia dei miei fidanzati: può essere una situazione un po’ imbarazzante, a maggior ragione a Natale, in quella che non è una cena normale ma un acceleratore di rapporti».

Spunto

Ma lo spunto è un altro. «L’ostinazione di mia sorella più piccola a voler continuare a credere a Babbo Natale, con la complicità di papà, fino a una certa età», svela divertita. Un must i maglioni a tema festività del fidanzato della protagonista e del di lui padre, stile Marc Darcy di Bridget Jones, e la tombola pre mezzanotte. Il resto è da vedere. Come il prossimo film, da regista, della Scarano. «Un soggetto c’è, sono anche abbastanza avanti con la scrittura, ma non voglio anticipare nulla. Ho avuto la fortuna di essere diretta da grandi registi, ai quali ho chiesto anche consiglio per il mio primo film, e che ringrazio tantissimo per il supporto, anche se poi alla fine, nelle decisioni finali, ho fatto di testa mia», aggiunge Greta. «La verità è che mi è sempre piaciuto raccontare delle storie, che in sostanza è quello che fa pure un attore ogni volta che interpreta un personaggio».

Come quello di Consuelo, la giovane chef argentina che Greta Scarano incarna nella commedia, dalla settimana scorsa su Netflix, “La cena perfetta”, con Salvatore Esposito e per la regia di Davide Minnella.

RIPRODUZIONE RISERVATA