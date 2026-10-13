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Sassari.
14 ottobre 2026 alle 00:05

Scappato in preda al panico 

Si presenta alla polizia locale l’uomo che ha travolto un pedone 

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Il panico e poi il blackout. Sono trascorse 34 ore prima che si costituisse al Comando della polizia locale l’uomo accusato di aver travolto e ucciso con la propria moto, lunedì sera, Massimo Oggiano, mentre attraversava la strada in via Rockfeller. E sarebbe stato lo smarrimento seguito alla tragedia a far allontanare il 58enne sassarese dal luogo della collisione dopo essersi prima avvicinato alla vittima. «Ha toccato il corpo, provando a rianimarlo, poi è stato preso dalla disperazione mettendosi a urlare», avevano riferito i testimoni nell’immediatezza. Lo avrebbe confermato agli agenti pure l’indagato, di professione lavoratore nel mondo della ristorazione, con impieghi saltuari, e accompagnato negli uffici della Municipale dai suoi legali, Paolo Spano e Alessandra Rosa.

Le ricerche

L’uomo non si è però sottoposto a interrogatorio né, al momento, risulta una richiesta di arresto nei suoi confronti da parte del pm Gianni Caria, titolare delle indagini. Resta la denuncia a piede libero, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale, mentre procedono gli accertamenti sulla dinamica e si programma l’autopsia sul cadavere del 54enne. I punti fermi dell’episodio sono l’impatto della Suzuki 650 contro Oggiano, sbalzato per oltre 20 metri, e la caduta dello stesso centauro che, ieri, presentava diverse escoriazioni. Il 58enne ha lasciato la moto poco più avanti, in via Principessa Mafalda di Savoia, dove l’ha parcheggiata venendo rinvenuta più tardi da carabinieri e poliziotti della Locale. Buco nero invece su quanto avvenuto nelle ore seguenti, se la persona abbia chiamato i soccorsi e, soprattutto, dove si sia rifugiato nel giorno e mezzo lontano dai radar. Arco temporale in cui veniva cercato dalle forze dell’ordine, già a conoscenza della sua identità. Intanto il quartiere Rizzeddu piange uno dei suoi figli, scomparso mentre si recava nella casa condivisa con le due sorelle e la madre malata, di cui si prendeva cura. Massimo Oggiano, detto “Bobo”, era solito percorrere ogni sera quella via. Un decesso che purtroppo non sorprende i residenti, i quali hanno più volte denunciato la pericolosità della strada. Oggi si riunisce il Comitato del quartiere con l’intento di rivolgere un appello a sindaco e giunta affinché intervengano sui nodi della viabilità nell’area.

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