Scappano dopo lo scontro, ragazzi nei guai  

La fuga è durata poche ore. I due ragazzi, che nella notte fra giovedì e venerdì si erano allontanati velocemente dopo essere finiti contro un’utilitaria, ieri sono stati rintracciati dai carabinieri. Adesso la loro posizione è al vaglio degli inquirenti, rischiano una denuncia per omissione di soccorso. L'incidente è accaduto intorno alle 23 di giovedì in via Eleonora d’Arborea: una Mercedes è finita contro una Fiat Panda. L’impatto è stato violentissimo, le due auto sono andate quasi completamente distrutte. La conducente dell’utilitaria è rimasta ferita ed è stata subito soccorsa per poi essere trasferita all’ospedale San Martino dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Oristano che hanno messo in sicurezza la zona; nel frattempo i due ragazzi che erano a bordo dell’altra auto, si erano già allontanati a piedi facendo perdere le proprie tracce. qualche ora dopo uno di loro si è presentato al Pronto soccorso con alcune ferite. subito sono stati rintracciati dai carabineri.

