Scappa dall’ospedale con aghi e drenaggio 

È fuggito dall’ospedale Brotzu all’alba di ieri mattina nonostante avesse un drenaggio polmonare e nonostante il no dei medici. Ma un cinquantaduenne ricoverato nel reparto di Medicina 1 del San Michele non ha voluto sentire ragioni.

Ricoverato per una patologia polmonare e affetto da qualche problema psichiatrico, che tuttavia non gli impedirebbe di intendere e di volere, l’uomo ha ignorato il no di cinque tra mediche e infermiere che erano di turno nel reparto in quel momento e ha ignorato anche i vigilantes che hanno tentato di farlo desistere ma non potevano trattenerlo con la forza.

Uscito dall’ospedale, è stato bloccato nell’Asse mediano, nella zona dello svincolo di viale Marconi, da una pattuglia della polizia, avvertita dall’ospedale. Caricato su un’ambulanza, è stato convinto a tornare in reparto.

