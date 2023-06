Scappa contromano inseguito dalla polizia, arrestato un 22enne 

Folle inseguimento per le strade di Quartu con una pattuglia della polizia costretta a fermarsi dopo un incidente (senza gravi conseguenze) e la caccia al fuggitiva proseguita poi da una Volante del Commissariato che è riuscita ad intercettare l’auto con il fuggitivo al volante.

Si trattava di un giovane di 22 anni che è stato subito accompagnato in commissariato dove è stato dichiarato in arresto per resistenza. L’auto che guidava, senza essere in possesso della patente, è risultata rubata poco prima sempre in città.

Tutto è accaduto nella serata di giovedì: un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta in servizio a Quartu, ha intimato al conducente di una Mini di fermarsi per un normale controllo. L'automobilista ha invece accelerato cercando di seminare i poliziotti accelerando e effettuando manovre pericolose anche contromano. L’auto della Polizia ha avuto un incidente (per fortuna non grave) e si è dovuta fermare. L’inseguimento è però proseguito da parte di una Volante del Commissariato e si è concluso poco dopo con l’arresto del 22enne per resistenza e con la denuncia per ricettazione.

