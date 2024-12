Scappa con la tv rubata sul bus 

Un uomo con sottobraccio due televisori. Un’immagine ben strana per i passeggeri dell’autobus che, lunedì scorso, attraversava Predda Niedda. Ancora più anomalo sarà stato sentire le sirene delle forze dell’ordine e vedere la persona abbandonare d’un tratto le tv, azionare il freno d’emergenza e scappare per le strade della zona industriale. Fuga durata poco per il 32enne sassarese, con diversi precedenti, fermato e condotto ieri mattina in tribunale per la direttissima con l’accusa di furto. Un reato avvenuto nel supermercato Md quando l’uomo sottrae gli elettrodomestici e prende al volo il bus. Ma ricevuto l’allarme, gli agenti entrano in contatto con l’Azienda dei Trasporti e si mettono sulle tracce del mezzo, e del ladro, avvalendosi delle indicazioni date dal gps. Per il 32enne, difeso dall’avvocato Claudio Mastandrea, la giudice Silvia Masala ha disposto l’obbligo di firma.

Intanto lo scorso sabato è stato arrestato dalle forze dell’ordine un 18enne per aver commesso, minacciando gli esercenti con un coltello, due rapine in altrettanti negozi di alimentari. Il giovane si trova ora a Bancali. (e.fl.)

