Scappa all’alt dei vigili, scooterista fermato dopo la fuga 

Brucia l’alt dei vigili, poi la fuga conclusa con il fermo e la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista un diciottenne a bordo di uno scooter, risultato poi senza patente e già noto alle forze dell’ordine per una serie di infrazioni al codice della strada.

È successo durante un normale mercoledì mattina di presidio del territorio della Polizia locale di Quartucciu, guidata dal comandante Fabio Carboni: i vigili urbani hanno notato il ragazzo che sfrecciava ad alta velocità con lo scooter vicino al cimitero, poi il tentativo di fermarlo sfociato in una fuga verso via don Minzoni e poi in giro per le strade principali della città. L’inseguimento è proseguito per alcuni minuti, con gli agenti a bordo dell’auto di servizio che hanno cercato di raggiungere il ragazzo sino a via Nazionale, dove il motociclista ha perso il controllo del mezzo e ha urtato un veicolo fermo sul lato destro della carreggiata, terminando la pericolosa corsa che fortunatamente non ha causato feriti o gravi danni.

Immediato l’intervento degli agenti che, una volta scesi dall’auto, hanno messo in sicurezza il giovane conducente, un ragazzo di 18 anni, risultato privo di patente di guida, mai conseguita. Il giovane, dopo aver collezionato una lunghissima serie di sanzioni per ripetute violazioni al codice della strada - fra cui passaggio col semaforo rosso e guida pericolosa – è stata denunciato a piede libero.

