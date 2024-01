Scapolo d’oro, due vincitori: non era mai accaduto prima 

Uno scettro condiviso. Non era mai successo nella storia della manifestazione che le elezioni per lo Scapolo d’oro finissero in parità. Scherzi dell’urna, dove sono finite 125 schede, di cui una nulla, con gli elettori che hanno attribuito 62 preferenze a ciascuno dei due candidati. Dunque, a sorpresa, il paese può vantare due principi degli scapoli: Andrea Lisai, 30 anni, pizzaiolo, e Stefano Murgia (21), operaio. L’elezione si è svolta ieri sera in piazza con il coordinamento della Pro Loco, che promuove la tradizionale rassegna esclusiva nell’Isola. Il prossimo 13 dicembre Lisai e Murgia, successori di Elia Cabiddu, organizzeranno insieme la festa di Santa Lucia. (ro. se.)

