Scapolo d’oro, due aspiranti per lo scettro 

Un pizzaiolo e un operaio si contendono lo scettro di scapolo d’oro. Andrea Lisai, 30 anni, sfiderà Stefano Murgia (21) alle elezioni del primo gennaio, quando la Pro loco di Triei, che cura l’organizzazione della rassegna, esclusiva in tutta l’Isola, comunicherà il responso delle urne. Lisai e Murgia hanno confermato la loro discesa in campo nel giorno di santa Lucia che, per tradizione, celebra lo scapolo d’oro uscente. Testimone della sfida, davanti alla stretta di mano che apre la campagna elettorale, è stato Elia Cabiddu, vincitore della passata edizione. Oggi i due aspiranti principi degli scapoli ufficializzeranno la candidatura davanti al parroco, Damiano Randriandrianina. Nel tempo libero Lisai coltiva la passione della pesca, il suo avversario della caccia. La festa de is bagadius è stata recuperata nel 2022, dopo 4 anni di silenzio per mancanza di candidature. (ro. se.)

