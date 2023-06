Scanu: sarò garante di tutti Elisa Daga vice sindaca 

«Sarò il sindaco di tutti. Senza nessuna pregiudiziale per il gruppo di minoranza, che tutelerò come quello della maggioranza». Francesco Scanu, sindaco neo eletto di Sindia, col gruppo “Impegno & innovazione”, si commuove davanti alla vasta platea che ha invaso il polo espostivo di piazza Mercato per assistere alla riunione di insediamento del nuovo consiglio comunale. È stato un interessante momento di dibattito, dove la minoranza, “Sindia 2023”, con Sergio Obinu, che assieme a Luca Loche, Gonaria Virdis e Nicola Secchi, ha ribadito la ferma opposizione, ma anche aperto al confronto leale e sereno. Dall’altra, Scanu riafferma la compattezza del gruppo di maggioranza: «Siamo un gruppo compatto e tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Tutelerò gli interessi di tutta la comunità, nessuno escluso, compresi i rappresentanti dell’opposizione in consiglio comunale».

Dopo il neo sindaco ha presentato la squadra di governo del paese. Al suo fianco lavorerà Elisa Daga, vice sindaco, con delega ai servizi sociali. Susanna Pisanu è assessore alla pubblica istruzione, Salvatore Cambula curerà l’agricoltura, mentre Giuseppina Bennici è a lavori pubblici e urbanistica. La delega al bilancio e programmazione è stata affidata a Francesco Mastinu, mentre quella allo sport e spettacolo a Chiara Lecis. Il nuovo esecutivo ha deciso di mettersi subito al lavoro per affrontare le tante emergenze in atto. (f. o.)

