Scanu ritorna dopo dieci anni:  «La gente ha creduto in noi» 

Francesco Scanu, noto Francolino, 60 anni, con la lista "Impegno & Innovazione", è il nuovo sindaco di Sindia. Ha vinto con 685 voti, quindi con 243 voti di scarto, contro Sergio Obinu, a capo dello schieramento "Sindia 2023", che si è fermato a 442 voti. Elezioni che hanno visto la partecipazione compatta degli elettori (oltre l'ottanta per cento si è recato a votare). Una campagna elettorale per certi versi aspra, ma dove i due schieramenti si sono potuti confrontare con i loro programmi. Gli elettori hanno quindi premiato la squadra di Franco Scanu, che torna nello scranno più alto del Comune dopo dieci anni.

«Sono strafelice - dice il nuovo sindaco - sono felice soprattutto per i ragazzi, compagni di viaggio, che hanno creduto in questa proposta che insieme abbiamo formulato per governare bene il paese. Un paese che merita tanto e che ha bisogno di riprendere a contare anche nel territorio. L'unica cosa che mi dispiace è aver perso due compagne di viaggio, Teresa Cossu e Angela Francesca Sechi, non elette. Ora ci mettiamo subito al lavoro».

Dall'altra parte c'è rammarico. «Ci siamo presentati con un progetto di governo del paese serio, innovativo e con grandi idee - dice Sergio Obinu, che ha guidato in questa competizione la sua squadra - non dico altro, ma noi non abbiamo perso. Semmai ha perso Sindia». Nella minoranza, assieme a Sergio Obinu entrano Gonaria Virdis, Luca Loche e Nicola Sechi.

