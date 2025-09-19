Scanu presidente dopo le trattative tra le correnti 

Per un po’ si è tenuto che potesse slittare tutto, quanto meno l’elezione del presidente del partito. L’Assemblea regionale era convocata per le 16 e i lavori sono cominciati due ore dopo. Tutto era finalizzato alla nomina di Silvio Lai (corrente Riformisti) segretario, ma questo presupponeva che tutte le altre aree del partito avessero uno spazio, nella presidenza e a livello dei vicesegretari. Così, dalle 16 alle 18 la sala congressi di Tramatza si è trasformata in uno spazio pieno di iscritti ma divisi in gruppi, ognuno a valutare le proposte dell’altro. Alla fine l’accordo è stato perfezionato e, come Silvio Lai, anche Giovanna Scanu (ex vicesindaco di Ittiti e vicepresidente del partito uscente) è stata eletta presidente per acclamazione.

Prima che tutti si alzassero in piedi per applaudire segretario e presidente, ha fatto discutere l’intervento di una tesserata, Beatrice Muscas, che dal palco ha dichiarato di non aver votato Silvio Lai. La ragione? La sua elezione non doveva avvenire in questo modo ma con il contributo dei circoli. Prima di lei ha preso la parola il sindaco di Iglesias Mauro Usai che in una delle ultime direzioni aveva chiesto che il segretario fosse scelto attraverso elezioni primarie. Il dem della corrente dei Popolari ha augurato buon lavoro a Lai non prima di aver chiesto un ricambio generazionale importante tra i vertici del partito.

La prossima assemblea sarà convocata tra tre settimane, in concomitanza con la direzione del Pd. (ro. mu.)

