Scanu lascia, precipita la crisi 

Terremoto all’Unione dei Comuni del Marghine che sprofonda nella crisi più profonda e rischia ora il commissariamento o addirittura lo scioglimento. È durata solo sei giorni la presidenza di Franco Scanu, sindaco di Sindia, eletto da una parte dei dieci sindaci. Dimissioni anticipate, generate dalla decisione di Rita Zaru, sindaca di Noragugume, di lasciare l’incarico affidatole dai cinque sindaci “avversari”: Macomer, Borore, Bolotana, Sindia e Dualchi.

La decisione

Franco Scanu oggi stesso manderà la lettera di dimissioni al Prefetto e alla Regione, aprendo una crisi che rischia di portare l’ente al commissariamento o, peggio ancora, allo scioglimento. «Mi sono messo in gioco dando la mia disponibilità a coprire la presidenza e traghettare l’assemblea verso l’unità, convinto che all’Unione dei Comuni e al territorio non interessino le beghe politiche e tanto meno quelle personali. Con rammarico dico che stiamo dimostrando l’incapacità di amministrare il territorio. È meglio che tutti ce ne andiamo a casa. Ho accettato l’incarico, convinto di trovare la disponibilità di tutti ad affrontare i problemi unitariamente. Mi sono illuso. Non ci sono le condizioni per andare avanti. Volevo solo contribuire per risolvere i problemi, ma mi accorgo che in questa assemblea si antepongono gli interessi politici e personali a quelli della comunità».

Lo scontro

Ieri pomeriggio si è svolta l’annunciato incontro dei sindaci di Silanus, Bortigali, Birori e Noragugume (assente quello di Lei), per chiarire la loro posizione dopo le dimissioni dalla giunta esecutiva di Rita Zaru. «Era stato deciso di fare tutti un passo indietro - dice Zaru - per cui avevamo concordato di eleggere alla presidenza Franco Scanu, come ci è stato proposto, con i due componenti della giunta esecutiva donne e rappresentanti di piccole realtà. Proposta che ci è stata bocciata dall’altra parte dell’assemblea, e ci ha costretti ad abbandonare la seduta. Le mie dimissioni erano quindi scontate».

Dice Silvia Cadeddu, sindaca di Birori: «Per tanto tempo abbiamo lavorato senza il supporto del personale amministrativo. Doveva essere un’assemblea unita. Così non è». Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali: «È mancato il buon senso. Ora occorre ripartire dando importanza alle donne e alle piccole realtà». Gian Pietro Arca, ex presidente e sindaco di Silanus: «Dovevamo lavorare insieme, nell’interesse esclusivo del territorio, senza maggioranza e minoranza. Senza speculazioni. Volevamo rispetto per la nostra rappresentanza». Poi la proposta, accettata dagli altri sindaci: «Scanu, prima di dimettersi, deve convocare l’assemblea per eleggere nuovo presidente e giunta, come il buon senso vuole».

