Scano, Sennariolo, Tresnuraghes: sfida sul Rio Mannu 

A Scano, Sennariolo e Tresnuraghes si punta sulle ricche risorse ambientali e archeologiche per rafforzare l’identità del territorio e sviluppare il turismo esperienziale tra mare e montagna, in modo che i visitatori possano farsi rapire dalle antiche foreste, depurarsi con l’acqua cristallina delle sorgenti, ammirare le antiche vestigia archeologiche e conoscere la storia degli antichi abitanti del Montiferru. Le amministrazioni comunali non fanno mistero di ambire un giorno a «creare occupazione a partire dal nostro patrimonio culturale e naturale, per un turismo di qualità», commenta Antonio Flore Motzo sindaco di Scano.

Mare e monti

Il cardine del piano è il Parco archeo-ambientale de Riu Mannu, finanziato con un milione e mezzo di euro dalla Programmazione territoriale regionale del 2019. I lavori hanno preso avvio al parco di Sant’Antioco, la borgata montana di Scano, una delle tappe principali della via turistica che collegherà il mare alla montagna, valorizzando le risorse storiche e ambientali locali. Il progetto complessivo, che include anche i territori di Sennariolo e Tresnuraghes prevede il ripristino e la sistemazione dell’antico percorso pedonale intercomunale lungo il Rio Mannu, la riqualificazione dell’edificio ex Tai Toi, di proprietà comunale, a Sant’Antioco che verrà adibita a punto di sosta e ristoro, e ufficio informazioni per gli escursionisti.

I siti

Lungo il rio Mannu invece i siti archeologici esistenti verranno valorizzati e resi fruibili ai visitatori: Nuraghe Nuracale all’ingresso di Scano; il suggestivo e splendido esemplare di Allée couverte in località Sa Copelcada: l’antichissimo sepolcro megalitico a Sennariolo. E Torre Foghe l’imponente torre nella scogliera a picco sul mare a Tresnuraghes. La torre verrà restaurata, poi verrà sistemato l’antico sentiero romano che congiunge a Sennariolo e quindi a Scano. Nuova vita potrebbe avere anche la ex cartiera per cui l’amministrazione guidata da Gian Luigi Mastinu ha già richiesto ulteriori risorse alla Regione. «È l’inizio di un percorso di sviluppo turistico che consentirà di fare rete e virtuose collaborazioni con altre realtà archeologiche come Cuglieri e Cabras, per valorizzare tutta la costa occidentale dell’Oristanese», precisa il sindaco Mastinu. Nel percorso anche la sistemazione di tre antichi mulini tra cui quello pregevole appartenuto alla famiglia Ibba-Piras. Il valore del territorio, «che sosteniamo già da diversi anni anche con l'associazione Barbarighinu. Per un turismo sostenibile, per una crescita equa e solidale», aggiunge Flore Motzo.