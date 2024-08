Scano Montiferro dice no: «Siate sardi prima di tutto» 

«Siamo contrari alle speculazioni».

Antonio Flore, sindaco di Scano Montiferro, ha così deciso di scrivere all’assessore all’Urbanistica Francesco Spanedda: «Facendo seguito alla sua comunicazione relativa alla perimetrazione delle aree idonee, tengo a precisarle che il Comune di Scano di Montiferro si è costantemente dichiarato contrario a tutti i progetti speculativi ricadenti nel proprio territorio, avversandoli fermamente attraverso gli strumenti istituzionali di competenza e mediante la formulazione di osservazioni dettagliate in sede di valutazione d'impatto ambientale».

Nel territorio – sulla carta – ricadono dei piani fortemente impattanti. Quello per un impianto agrivoltaico, della potenza complessiva pari a 86,31 Mwp, da realizzarsi tra Scano di Montiferro, Macomer e Borore. Un impianto eolico della potenza di 73 Mw e delle relative opere di connessione alla Rtn, da realizzarsi nei comuni di Scano di Montiferro e Sindia. Un altro impianto eolico costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale singola pari a 6,2 Mw, per una potenza nominale complessiva di 31 Mw, da realizzarsi tra Suni, Sagama, Scano di Montiferro, Sindia e Macomer.

«Troviamo pertanto singolare voler creare ora un anno zero, proprio in questo delicato momento», è la conclusione. «Non c'è bisogno di alcun incontro territoriale per quanto ci riguarda. Le ribadiamo, comunque, la nostra più assoluta contrarietà alla ratio occulta che si cela dietro l'assalto speculativo che si sta intentando contro la comunità nazionale sarda e vi chiediamo di essere degni del ruolo che ricoprite come amministratori, difendendo la terra dei nostri padri e dei nostri figli. Siate sardi, prima di tutto». (lo. pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA