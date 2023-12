Scandalo sexy per la coppia d’oro 

Washington. Sono stati per quasi un anno la power couple della Florida, solo un passo indietro a Ron e Casey DeSantis. Fino a quando non è venuto fuori che lui, presidente dei repubblicani nello Stato, è sotto inchiesta con l'accusa di aver violentato una donna con la quale aveva avuto rapporti sessuali assieme alla moglie, co-fondatrice di Moms for Liberty, un gruppo di mamme anti-gay ed ultra conservatrici molto vicino al governatore dello Stato candidato alla Casa Bianca.

La parabola discendente per Christian e Bridget Ziegler è iniziata lo scorso 30 novembre quando l'organizzazione no-profit Florida Center for Government Accountability ha pubblicato gli estratti di un'indagine della polizia di Sarasota a carico di lui con tanto di mandato di perquisizione nella residenza della coppia. Il politico repubblicano ha ammesso il menage a trois e i rapporti con la donna precisando che erano consensuali e negando qualsiasi tipo di violenza, ma ormai la sua reputazione era compromessa.

I documenti della polizia dicono che la coppia e la donna avevano programmato un incontro quel giorno, ma Bridget Ziegler non vi ha partecipato. All'appuntamento si è invece presentato lui e, secondo la denuncia della donna, l'ha stuprata. Immediate le richieste di dimissioni da parte dei leader del Grand old party in Florida, incluso DeSantis. Eppure Christian Ziegler non sembra voler mollare. «Abbiamo un Paese da salvare», ha dichiarato nelle ultime ore, «e non lascerò che delle false accuse mettano questa missione sul banco degli imputati mentre aspetto che il processo si concluda». Nel messaggio il leader dei repubblicani in Florida ha menzionato anche la consorte: «La mia famiglia è solida come una roccia. Mia moglie è con me al 150%». Nonostante non sia per il momento coinvolta nell'indagine, a differenza del marito Bridget Ziegler ha deciso di fare un passo indietro e dimettersi dal consiglio scolastico della contea di Sarasota. Al di là delle scelte personali, dopo lo scoppio dello scandalo la 41enne è stata criticata soprattutto nel suo entourage di paladini del perbenismo e dei valori anti-woke, ovvero quei principi di lotta alla cultura di sinistra e anti-razzista di cui DeSantis è massima espressione.

RIPRODUZIONE RISERVATA