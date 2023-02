Scandalo hostess, Acea rinnova la fiducia all’ad 

Roma . Acea fa quadrato attorno al suo ad Fabrizio Palermo bersaglio di accuse di presunti casi di sessismo e discriminazione da parte delle hostess che operano nella partecipata capitolina.

Il Campidoglio

Il cda, presieduto da Michaela Castelli, prendendo atto dei report del comitato per l'etica, ha rinnovato la fiducia a Palermo, e, per fugare ogni dubbio, «su proposta dell'ad ha deliberato di dare mandato all'ethic officer di svolgere ogni attività istruttoria ritenuta necessaria o opportuna a tutela dei principi del codice etico aziendale». Una richiesta di chiarimenti arriva anche dal Campidoglio. I presidenti della Commissione pari opportunità e della commissione lavori pubblici hanno chiesto, con una nota ufficiale, una «documentazione completa relativa all'audit e un chiarimento sui rapporti contrattuali con la ditta Cosmopol», ovvero la ditta sotto contratto per mettere a disposizione le hostess. Le hostess, intanto, sul quotidiano Repubblica, raccontano di discriminazioni e vessazioni subite: dal servire i pasti e il caffè al dover mangiare in bagno per «non dare fastidio». E, infine, hanno denunciato di non essere state chiamate a testimoniare durante il primo audit interno.

RIPRODUZIONE RISERVATA