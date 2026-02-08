Scandalo Epstein, si dimette lo stratega di Starmer 

Londra. Lo scandalo Epstein scuote Downing Street e investe il cuore del potere laburista. Morgan McSweeney, 48 anni, potente capo dello staff e stratega del premier Keir Starmer, si è dimesso assumendosi la responsabilità politica della nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore negli Stati Uniti di Donald Trump. Intanto proseguono le rivelazioni sugli Epstein Files che coinvolgono Andrew Mountbatten-Windsor: alcune e-mail visionate dalla BBC suggeriscono che l’ex principe abbia condiviso con Epstein informazioni confidenziali su missioni ufficiali svolte tra il 2010 e il 2011 come emissario commerciale del Regno Unito in Asia. Si rafforzano le pressioni sulla monarchia e sull’ex duca di York, già privato dei titoli, affinché testimoni davanti al Congresso su ciò che sa del caso Epstein.

E l’ipotesi di condivisione di informazioni governative riservate con il finanziere pedofilo è al centro delle accuse a Peter Mandelson, ex eminenza grigia del New Labour blairiano, nominato ambasciatore negli Usa nonostante i noti rapporti con Jeffrey Epstein, poi emersi come ancora più gravi. Le nuove rivelazioni hanno portato prima al suo siluramento e ora alla caduta di McSweeney, il principale consigliere del premier Starmer: nella lettera di dimissioni lo stratega ha definito «sbagliata» e dannosa per partito, Paese e fiducia nella politica la nomina di Mandelson. Le opposizioni danno il premier per politicamente spacciato: la minaccia più seria arriva dalla fronda interna ai Labour, per la quale McSweeney non può essere l’unico capro espiatorio.

