Scandalo Bbc, Trump minaccia una causa 

LONDRA . Scricchiola il modello Bbc, servizio pubblico radiotelevisivo dalla storia centenaria considerato a lungo un punto di riferimento per l'Occidente. Ad assestare l'ultimo colpo sulla sua immagine d'imparzialità e rigore è la vicenda del montaggio di due passaggi separati di un discorso di Donald Trump, datato 2021, artefatto in modo da rafforzare la sensazione che il presidente americano avesse incitato esplicitamente l'assalto a Capitol Hill: uno scandalo cavalcato dalla destra interna e globale a scoppio ritardato - oltre un anno dopo la trasmissione del servizio incriminato da parte del programma d'inchiesta giornalistica Panorama - che minaccia di sfociare adesso in una clamorosa querela miliardaria, con tanto di ultimatum, da parte della Casa Bianca.

Ultimatum

L'azione legale è stata evocata nero su bianco dagli avvocati di The Donald in una lettera ricevuta in queste ore dall'azienda. Testo nel quale l'entourage del magnate ha intimato alla vecchia “Zietta” (come un tempo gli spettatori dell'isola chiamavano familiarmente la tv di Stato), di «rettificare» a capo chino lo svarione entro la scadenza tassativa delle ore 22 del 14 novembre: «ritrattando in modo completo e imparziale il documentario e qualsiasi altra dichiarazione falsa, diffamatoria, denigratoria, fuorviante o provocatoria sul Presidente Trump»; mandando in onda un mea culpa; nonché offrendo un «risarcimento adeguato» per il «danno causato» e per aver cercato asseritamente di «interferire nelle elezioni presidenziali». Pena una siderale quanto mortifera richiesta d'indennizzo coatto «non inferiore al miliardo di dollari».

Diplomazia

A Trump non bastano dunque le scuse contenute in una missiva appena diffusa dal presidente del cda, Samir Shah, in cui si riconosce quanto accaduto come un pesante «errore di valutazione». E neppure le dimissioni senza precedenti a cui sono stati costretti nel weekend il direttore generale, Tim Davie, numero uno operativo dell'intero colosso tv britannico, e la ceo di Bbc News, Deborah Turness.

Accuse

Incalzata al riguardo, una portavoce di Downing Street ha sottolineato la necessità che «la Bbc agisca per recuperare la fiducia» dell'opinione pubblica e «corregga rapidamente gli errori», rivendicando però il ruolo «vitale» di un servizio pubblico «forte e indipendente» in «un'era di disinformazione» galoppante. Sul fronte interno, intanto, le destre soffiano sul fuoco di una polemica politico-mediatica innescata in primis dal filo-conservatore Daily Telegraph, arrivando a mettere in discussione il canone: dalla leader Tory, Kemi Badenoch, a Nigel Farage, paladino trumpiano di Reform Uk, in testa in tutti i sondaggi, che - dopo una telefonata all'amico presidente americano - ha rimproverato all'emittente d'aver «offeso il leader del mondo libero». Anche il governo israeliano di Benyamin Netanyahu si mostra pronto a cogliere la palla al balzo per imputare alla tv britannica (e non solo) d'aver diffuso informazioni sul confitto a Gaza inquinate a suo dire «da Hamas» e tali da istigare «l'antisemitismo».

