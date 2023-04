Scampoli d’inverno al Centro-Sud 

Prosegue il freddo e il tempo instabile in questo aprile quasi invernale, con la primavera che stenta a insediarsi stabilmente anche in vista del ponte del 25 aprile. Da ieri si sta abbattendo una nuova ondata di maltempo con temporali e temperature sotto la media stagionale, soprattutto al Centro-Sud. E c'è un'allerta meteo della Protezione civile in dieci regioni: non riguarda la Sardegna, che però anche ieri è stata spazzata da forti venti da nord-ovest. Il maestrale ha contribuito a tenere basse le temperature reali e percepite, e reso necessario qua e là qualche intervento dei vigili del fuoco per cornicioni o rami di alberi pericolanti.

La perturbazione

«Un nuovo ciclone dal Nord Atlantico su tutto il Centro-Sud sta portando piogge, vento e anche locali nevicate sull'Appennino fino ai 1300-1500 metri», nota Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it. A Roma per i violenti temporali ci sono stati disagi alla metropolitana, è piovuto in un ospedale per un’infiltrazione d'acqua e sono stati 200 gli interventi dei vigili del fuoco. La perturbazione intanto si sta spostando sullo Jonio.

L'allerta meteo è stata diramata già ieri Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, specialmente i settori settentrionali di queste due ultime regioni. Per oggi è stata valutata allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico anche in Umbria e nel Lazio.

Come a novembre

Quella di oggi, prosegue Gussani, sembrerà «una domenica di novembre al Sud e sul versante adriatico. Negli scorsi anni, in questi giorni, si registravano temperature sopra i 20 gradi con picchi di 25». La nuova settimana, almeno fino a mercoledì, rimarrà caratterizzata dal maltempo e la proiezione per i giorni successivi vede la discesa di aria polare finlandese verso i Balcani. «Se dovesse coinvolgere anche l'Italia - sottolinea il metereologo - dovremo rimandare l'appuntamento con il sole e il caldo a dopo il 25 aprile. Altrimenti potremo già tirare fuori abiti più leggeri: al momento, con una probabilità del 70%, il periodo del Ponte sembra promettere tempo in miglioramento ovunque e temperature gradevoli, ma è ancora tutto da confermare».