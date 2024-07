Scampia, terza vittima Segnalato già nel 2016 il rischio di cedimenti 

NAPOLI. Si aggrava il bilancio della tragedia nella vela celeste di Scampia, a Napoli: nell'ospedale Cardarelli è deceduta Patrizia Della Ragione, 53 anni. Era ricoverata in gravi condizioni a causa di un politrauma, con rottura della milza e frattura del bacino. Era la madre di Roberto Abbruzzo, 29 anni, prima vittima del crollo. L'altra, Margherita Della Ragione, 35 anni, anche lei morta in ospedale, era sua nipote. Altri due suoi figli, Giuseppe e Luisa Abbruzzo, di 34 e 23 anni, sono ricoverati nell'Ospedale del Mare. Giuseppe è in gravi condizioni. Patrizia era la nonna di 4 delle 7 bambine coinvolte nel cedimento del ballatoio, che precipitando ne ha abbattuti altri due.

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha definito l'accaduto «una tragedia immane». Ieri intanto la Procura ha effettuato un nuovo sopralluogo. Secondo quanto emerge da un documento risalente al 2016, i rischi relativi alla situazione strutturale della vela celeste erano già stati evidenziati nel bando “Restart Scampia” sulla riqualificazione proprio della vela celeste. Il documento fa riferimento a «distacchi delle passerelle, con grave pericolo per i residenti». E ancora: «L'intera rete di collegamento pedonale tra i vari piani è costituita da passerelle in acciaio e cemento armato posizionate nella parte centrale tra i due corpi di fabbrica paralleli: struttura in uno stato di degrado dovuto a fenomeni di forte corrosione per la scarsa manutenzione che si è protratta negli anni».

