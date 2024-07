Scampia, la Procura studia gli allarmi inascoltati 

Napoli. «Chi ha fatto questo deve pagarla». Una donna alza la voce nell’andirivieni di sfollati che cercano di capire quando potranno tornare nelle loro case. La solidarietà nei loro confronti è straripante: continuano a giungere aiuti, tanti da spingere i beneficiari a ringraziare chiedendo di non donare più. Dopo il crollo del ballatoio della Vela Celeste, che ha provocato tre morti, la priorità oltre all’agibilità degli appartamenti è anche l’accertamento delle responsabilità. L’indagine sarà lunga e complessa: bisognerà approfondire dati tecnici e servirà l’ausilio di conoscenze specialistiche. A questo sarà chiamato il professionista scelto dalla Procura per una prima perizia. L’indagine dei sostituti procuratori Manuela Persico e Mario Canale punta sulla mancata manutenzione, sugli allarmi rimasti inascoltati e sugli interventi eseguiti negli anni. Gli agenti del commissariato Scampia, intanto, continuano ad ascoltare i testimoni, mentre all’ospedale pediatrico Santobono restano molto gravi ma stazionarie le condizioni delle due bambine di 7 e 4 anni. Per le altre 5, anche loro sotto stretto monitoraggio, trapela un moderato ottimismo. Molto grave anche la donna ricoverata al Cardarelli, sottoposta a un intervento neurochirurgico per ridurre la pressione intracranica.

