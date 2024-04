Scampato pericolo per la Nuorese 

Santa Giusta 1

Nuorese 2

Santa Giusta (4-5-1) : Parisi, Frau, Scanu, Caballero, Pavcic, Corona, Pibiri, Fernandez, Cau, Iesu (22’ st Dayawa, 40’ st Ruiz), Piras. In panchina Pinna, Zonca, Lo Cascio, Simbula, Garau, Miscali, Lautaro. Allenatore Piras.

Nuorese (4-4-2) : E. Manfredi, Rivera (38’ st Ruggeri), Puddu, Pitirra (12’ st Steri), Peana, Emerson, A. Demurtas, S. Demurtas, Usai (33’ pt Ngoy), Cocco, Piredda (42’ pt Godalier). In panchina Ruggiu, L. Manfredi, Medde, Aru, Passalenti. Allenatore Prastaro.

Arbitro : Murgia di Tortolì.

Reti : 28’ pt Pibiri, 37’ st e 50’ st Ngoy.

Note : ammoniti Parisi, Frau, Emerson, S. Demurtas e Ngoy.

Santa Giusta. Sono due reti di Ngoy sul finale di gara a permettere alla Nuorese di battere il Santa Giusta 2-1 e mantenere la vetta della classifica. Ai padroni di casa, autori di una buona gara, rimane il rammarico di essere passati in vantaggio e aver fallito la palla del 2-0 in avvio di ripresa. Gli ospiti hanno mostrato grande mentalità, attaccando fino al triplice fischio finale.

L’avvio è di marca Nuorese, con Piredda protagonista di un gran sinistro, al 2’, che termina non lontano dai pali difesi da Parisi. Al 3’ risponde Pibiri, palla a lato. Al 7’ occasione nitida per i verdazzurri, sempre con Piredda, che entra a contatto con Parisi e Corona: per l’arbitro è rigore, ma lo stesso numero 11 nuorese calcia fuori. Al 10’ risponde il Santa Giusta ancora con Pibiri, che non riesce a concludere da buona posizione. Al 28’ il vantaggio dei padroni di casa: Pibiri riceve palla sulla sinistra, si libera di un difensore, converge verso il centro, lascia partire un destro a rientrare e la palla si infila sull’angolo più lontano della porta difesa da Manfredi. Al 41’ la Nuorese deve fare a meno di Piredda, uscito per infortunio.

La ripresa riparte con una botta da fuori di Stefano Demurtas, al 6’, che colpisce la parte alta della traversa. All’11’ grande occasione per il Santa Giusta con Iesu che scatta in profondità, supera due difensori, salta anche Manfredi ma al momento di appoggiare in rete mette a lato. Al 18’ è Pibiri che su azione di rimessa non riesce a concludere. Nell’ultimo quarto d’ora la Nuorese preme con decisione. Al 37’ Emerson direttamente da fallo laterale batte lungo e trova l’inzuccata di Ngoy che batte Parisi. Al 50’ la doppietta di Ngoy, sempre con un colpo di testa che, su traversone dalla tre quarti, scavalca il portiere, e regala i 3 punti all’undici di Antonio Prastaro.

